Schatzsuche im Schloss

Ebenfalls still wurde es am Samstag, als ein alpenländisches Gemälde in einfachem Rahmen zur Expertise auf den Tisch gelegt wurde: Das Bild soll Hitler gemalt haben. Als vor Jahren in der Schweiz das gleiche Motiv als Hitler-Bild um eine Million Franken versteigert wurde, tauchten in Kärnten Kopien davon auf, wie ein dem Bild beiliegender KTZ-Artikel verrät. „In den 30ern wurden Bilder, die Hitler gemalt hatte, kopiert“, erklärt der Kunsthistoriker. Was das Bild wert ist? „Schon Auguste Renoires wusst, das es nur einen einzigen Ort gibt, wo sich der Wert der Bilder erkennen lässt, und das ist der Auktionssaal.“