Italien verbietet Werbung für Glücksspiele. Die Regierung in Rom will kommende Woche ein Maßnahmenpaket verabschieden, das unter anderem ein Verbot für Glücksspielwerbung enthält und die Regeln für die Vergabe von Lizenzen an Bars und Trafiken für die Aufstellung von Slot Machines und Videolotterien strenger gestaltet.