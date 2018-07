Krähen-Eltern griffen in Wien Passanten an

Mehrfach haben aggressive Krähen in den vergangenen Tagen Attacken auf Passanten am Wiener Spittelberg im Bezirk Neubau gestartet. Nun dürfte der Grund für die Angriffe aus der Luft, die an Szenen aus dem Alfred-Hitchcock-Klassiker „Die Vögel“ erinnern, geklärt und ihnen seitens der Polizei ein Ende gesetzt worden sein: So entdeckten Beamte am Samstagnachmittag ein noch flugunfähiges Jungtier, das offenbar aus dem Nest gefallen und seither von den Elterntieren beschützt worden war. Es wurde zunächst in die Hände einer vogelkundigen Anrainerin übergeben und soll nun in eine Eulen- und Greifvogelstation gebracht werden.