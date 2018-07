Dutzende Tote bei Busunfall im Norden von Indien

150.000 Verkehrstote jährlich in Indien

Indiens Straßen zählen zu den gefährlichsten der Welt. Jährlich gibt es mehr als 150.000 Verkehrstote in dem bevölkerungsreichen Schwellenland. Besonders in den Bergregionen in Nordindien ereignen sich regelmäßig tödliche Verkehrsunfälle, denn am Fuße des Himalayas sind die Straßen mitunter extrem eng.