Steirisches Gerät bringt Turbo für Internetausbau

Um schnelles Internet in alle steirischen Regionen zu bringen, ist der Ausbau des Glasfasernetzes entscheidend. Mit einer steirischen Erfindung, dem Layjet, soll das Tempo ordentlich angezogen werden: Die Kabelverlegfräse kann in einem einzigen Arbeitsgang die Leerverohrungen für die Glasfasernetze in das Bankett von Straßen verlegen und soll so zehnmal schneller und um 70 Prozent günstiger sein als ein Bagger.