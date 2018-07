Kein Paket: Post bringt Schwangere (40) in Rage

„Mein Name würde nicht am Postkasten stehen“

Daraufhin hat sie sich beim Callcenter beschwert. Dort meinte eine Angestellte zunächst, dass die Beschwerde nichts bringen würde. „Eine andere Angestellte sicherte mir dann aber zu, dass mir das Paket erneut zugestellt wird. Doch auch das hat nicht funktioniert“, teilt Oberacher mit. Ein weiterer Anruf im Callcenter versetzte sie dann endgültig in Rage. „Die Frau sagte am Telefon, dass der Postbote das Paket nicht zustellen konnte, da mein Name nicht am Eingang angeschrieben wäre. Ein völliger Blödsinn, eine pure Ausrede“, poltert sie. Vom Babysachen-Paket fehlte somit nach wie vor jede Spur.