Erneut Brand in Londoner Hochhaus ausgebrochen

Erneut hat ein Hochhaus in London Feuer gefangen: Im Viertel Mile End im Osten der britischen Metropole geriet am Freitag eine Wohnung im zwölften Stockwerk in Brand, Flammen schlugen aus den Fenstern. Acht Löschfahrzeuge und 58 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Der Vorfall erinnert an die schreckliche Brandkatastrophe im Grenfell-Tower vor etwas mehr als einem Jahr.