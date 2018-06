Philippa: „Mein Mann ist nicht ausländerfeindlich“

„Anders, als viele ihn wahrnehmen“

So bestätigte Philippa, dass sich Freunde wegen ihrer Beziehung zum FPÖ-Chef von ihr, der ehemaligen SPÖ-Mitarbeiterin, abgewendet hätten: „Ja, das ist vorgekommen.“ Sie hätten aber auch „viele neue Menschen dazugewonnen, für die ich sehr dankbar bin“. Ihren Ehemann beschrieb sie als „anders, als viele ihn wahrnehmen“, politisch wie auch privat. Sie halte ihn nicht für radikal, trotz so mancher Äußerungen, die Straches Ehefrau auf dessen „Emotionalität“ in gewissen Momenten schob.