100 Kilo-Palette fiel auf Arbeiter: Beinbruch!

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf einer Baustelle in Achenkirch. Laut Polizei wurden Paletten mit Dämmstoff auf einen Lkw verladen, als plötzlich eine der Paletten mit einem Gewicht von rund 100 Kilo herunterfiel und den Arbeiter am Bein traf. Der 54-Jährige erlitt eine Unterschenkelfraktur und wurde in das Spital Schwaz eingeliefert.