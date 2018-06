Wer selber aufs Kind schaut, bekommt Geld

Für Bürgermeister Adi Rieger geht es vor allem um „die Wahlfreiheit“: Die Eltern sollen es sich aussuchen dürfen, ob sie ihre Sprösslinge in einer Krabbelstube unterbringen, eine Tagesmutter engagieren oder selbst die Betreuung übernehmen. Der neue Zuschuss ist ein „finanzieller Ausgleich“, da jene Familien, die selbst ihre Nachkommen betreuen, ohnehin kein Geld von Bund und Land in Anspruch nehmen. Daher gibt es ab September 50 Euro im Monat (oder 600 Euro im Jahr bzw. 1200 auf zwei Jahre) zusätzlich zum Kinderbetreuungsgeld. Zweimal im Jahr wird der Zuschuss ausbezahlt. Ein Wechsel zwischen den Säulen ist jederzeit möglich. Der Verwaltungsaufwand ist zudem niedrig, da es ein pauschaler Betrag ist, betont Rieger: „Das Konzept ist gut durchdacht. Immerhin werden in Neumarkt rund 70 Prozent der Kleinkinder familienintern betreut.“ Mehrere Eltern hatten eine solche Unterstützung gefordert.