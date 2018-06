Ferrari und Red Bull sind Mercedes „näher gerückt“

Deswegen erwartet der Wiener ein spannendes Rennen am Sonntag (Start: 15.10 Uhr) auf dem Red Bull Ring, in dem es für Ferrari-Star Sebastian Vettel nach seinem fünften Platz zuletzt in Frankreich um Wiedergutmachung geht. Der Deutsche „ruinierte“ in Le Castellet früh durch eine Kollision mit Mercedes-Mann Valtteri Bottas sein Rennen und das des finnischen Spielberg-Vorjahressiegers. Dadurch verlor Vettel die Führung in der Fahrerwertung an Titelverteidiger Lewis Hamilton, der nun mit 14 Zählern Vorsprung in den neunten Saisonlauf startet. Der WM-Leader ist froh, dass es heuer so eng im Titelkampf zugeht. „Ich bevorzuge seit dem Beginn meiner Karriere echtes Racing. Da sieht man dann, wie viel ich leiste und dass ich den Unterschied ausmache“, erklärte der britische Mercedes-Pilot, der für Samstag „das knappste Qualifying der Saison“ erwartet. Außerdem ist er schon gespannt, wie viel Zehntel die neuen Teile an seinem „Silberpfeil“ bringen.