600 Schüler diskutierten über „ihre“ EU

And the Oscar goes to die 6. Klasse des BG St. Johann. Für die Jury ist „dieses Video im Amateurbereich eine kurzweilige Meisterleistung, mit professionellen Ansätzen.“ Die kreativen Köpfe dürfen als Hauptpreis Ende November nach Straßburg fliegen und debattieren dann direkt im Plenarsaal weiter.