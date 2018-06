„Putin-Trump-Gipfel in Wien wäre wunderbar!“

Treffen sich die mächtigsten Männer der Welt tatsächlich in Wien? Bekanntlich wird hinter den Kulissen an einem Gipfel der Staatsmänner in Österreich gearbeitet, auch Kanzler Sebastian Kurz soll vermitteln. Und US-Botschafter Trevor Traina sagte jetzt in einem Interview: „Ein Gipfel in Wien wäre wunderbar!“