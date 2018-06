EU-Gipfel: Von Willkommenskultur zur Abschottung

Länder einig: Außengrenzen schützen, Auffanglager in Drittstaaten

Und bei diesem Thema besteht auch vor dem Gipfel Einigkeit: Die EU-Außengrenzen sollen stärker geschützt und Auffanglager für Flüchtlinge in Drittstaaten in Nordafrika errichtet werden. Trotz dieses Paradigmenwechsels von der Willkommenskultur hin zu einer „Festung Europa“ ist allerdings weiterhin unklar, wie mit bereits in der EU befindlichen abgelehnten Asylwerbern umgegangen werden soll.