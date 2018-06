Federer greift in Wimbledon Navratilovas Rekord an

Titelverteidigerin bei den Damen ist Garbine Muguruza (ESP). Simona Halep (ROU) kann topgesetzt und gelöst in das Turnier gehen, nachdem sie in Paris ihren ersten Major-Titel geholt hatte. Auch Caroline Wozniacki (DEN) hat heuer einen Major-Titel, in Melbourne. Offen ist die Rolle und die Verfassung von Serena Williams (USA). Die siebenfache Wimbledon-Siegerin hat seit ihrem Achtelfinal-w.o. in Paris nicht mehr gespielt, ist als Setznummer 25 aber in einer gefährlichen Angriffsposition.