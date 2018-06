Drogenlenker als immer größeres Problem in Wien

77 Prozent mehr Anzeigen wegen Drogenvergehen am Steuer - so lautet die durchaus erschreckende Bilanz der Wiener Polizei für das erste Quartal 2018: Beeinträchtigte Verkehrsteilnehmer nehmen auf unseren Straßen damit also zahlenmäßig drastisch zu. Die im Vorjahr angeschafften Drogen-Vortestgeräte, die seit März des Vorjahres in jeder Landespolizeidirektion der Bundesländer verfügbar ist, werden zwar verwendet - allerdings „eher sekundär“, so die Polizei. Und die Funktionalität ist offenbar auch nicht einwandfrei …