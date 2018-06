Vier Jahre Haft für Serien-Betrügerin

Betrogen wurden auch diverse Firmen: vom Möbel- und Teppichhändler bis zum Handwerker. Der tatsächliche Schaden: 930.000 Euro. „Als sie von den Vorwürfen hörte, ist sie untergetaucht und in Deutschland gefasst worden“, so Staatsanwältin Sabine Krünes, die aufgrund der Fülle an Fakten eine Stunde referierte.