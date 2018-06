„Enduro macht Lust auf mehr!“

Enduro-Biker rocken Petzen



Neben Kanada, Kolumbien oder Chile macht die Enduro-World Series (EWS) bis 1. Juli Station auf der Petzen und in Jamnica - übrigens erstmals in Österreich und erstmals zeitgleich in zwei Ländern. Doch was ist Enduro überhaupt? Beim Mountainbike-Enduro geht’s über anspruchsvolle Trails (Stages) bergab, inklusive Gegenanstiegen, die den Puls an die Maximalgrenze bringen. Im Vorfeld der EWS-Rennen - das ist die Königsklasse - kamen Fahrer aus der ganzen Welt auf die Petzen, um sich die Trails auf der österreichischen und slowenischen Seite anzusehen. Übrigens: 2960 Fahrer aus 42 Nationen starten in der EWS, deren Aktionen 300 Millionen Menschen weltweit vor den TV-Geräten verfolgen. Extra für das Event im Talbereich der Petzen wurde eine Fanzone samt Expo errichtet.



Also, ab auf die Petzen und nicht vergessen, Mountainbike mitnehmen.