Causa Rettungsboot: Grazer Ex-Beamter verurteilt

Urteil nicht rechtskräftig

Letztlich wurde der Beamte im Ruhestand und frühere Wasserrettung-Chef nur wegen Fördermissbrauchs verurteilt. Er muss 15.000 Euro Strafe und zusätzlich 40.000 Euro Schadenersatz an die Stadt Graz zahlen. Er meldete sofort Berufung an, das Urteil ist also nicht rechtskräftig.