Peru führt 2:0, Australien braucht Fußball-Wunder

Holt Dänemark im Parallelspiel gegen die „Bleus“ ein Remis, wäre selbst ein australischer Erfolg in Sotschi zu wenig. Aufgrund der Tordifferenz - Dänemark hält bei plus eins, Australien bei minus eins - würden bei Punkte- und Torgleichstand die höhere Anzahl an erzielten Treffern zählen. Gibt es dabei Gleichstand, würden die Fairplay-Wertung und anschließend das Los entscheiden.