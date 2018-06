Grazer Cateringfirma Revita meldete Insolvenz an

Die Revita Gastronomie GmbH in Graz hat laut den Kreditschutzverbänden KSV und AKV Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen betreut den Congress Graz gestronomisch, bietet ein Cateringservice an und betreibt neben dem Buschenschank Skoff Original in Gamlitz (seit März 2018) auch ein Bistro in Graz. Letzteres soll nicht fortgeführt werden.