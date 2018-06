Guggenthal: Ermittler dürfen nicht in Brandruine

Knapp 200 Feuerwehrmänner hatten am Sonntag seit 5.30 Uhr früh gegen das verheerende Feuer in der alten Brauerei des Ensembles angekämpft. Gegen Mittag konnte Brand aus gemeldet werden. Die Nachbargebäude konnten erfolgreich vor einem Übergreifen der Flammen geschützt werden. Am Nachmittag wurden schließlich noch Mauerreste, die bereits verkohlt waren eingedrückt. Von der einst schicken Brauerei - bis 1914 war sie in Betrieb - blieben nur die Außenmauern übrig. Innen gibt es nichts mehr außer Brandschutt. Auch mehrere noch wertvolle Kachelöfen und Wandgemälde sind ein Raub der Flammen geworden.