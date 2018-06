Nach Geiselnahme: Frau tot, Täter im Koma

Polizei-Großeinsatz in Bregenz: Am Montagvormittag verschanzte sich ein Mann mit einer Schusswaffe in einer Wohnung. In dem Gebäude, das vorwiegend von Roma bewohnt wird, wurde kurz nach Eintreffen der Sicherheitskräfte die Leiche seiner Ehefrau gefunden. Eine Schwangere sowie ein Kind konnten von der Polizei in Sicherheit gebracht werden. Kurz nach Mittag konnte der Verdächtige - nachdem er aus einem Fenster gesprungen war - in Haft genommen werden.