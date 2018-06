Das Donauinselfest aus der Vogelperspektive

Schwarze Regenwolken konnten dem Partyspaß nicht trüben: Nachdem am Freitag bereits mehr als 800.000 Besucher zum größten Freiluft-Open-Air Europas gepilgert waren, war der Ansturm am Samstag mit ebenfalls rund 800.000 Besuchern genauso ungebrochen. Wie beeindruckend das Freiluft-Musikfestival ist, kommt am besten aus der Vogelperspektive zur Geltung. Die „Krone“ machte sich ein Bild vom Hubschrauber aus.