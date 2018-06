Bei Canyoning-Unfall schwer verletzt

Ein geprüfter Canyoningführer führte Samstag Vormittag eine Gruppe von vier Personen in Oetz durch die „Untere Auerklamm“. Gegen 10 Uhr sprang ein 40-jähriger Holländer beim „Hohen Sprung“ aus einer Höhe von 15 Metern in die Gumpe. Beim Eintauchen ins Wasser verdrehte sich der rechte Fuß und als Folge erlitt er einen Oberschenkelbruch. Der Verletzte wurde vom Guide und den Teilnehmern aus dem Wasser gebracht und unterhalb der nächsten Abseilstelle im Trockenen versorgt. Er wurde vom Notarzthubschrauber „Martin 2“ mittels Tau aus der Schlucht gebracht und am Zwischenlandeplatz ärztlich versorgt. Nach der Versorgung wurde er ins Spital nach Zams geflogen.