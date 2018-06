Profi-Täter am Werk: 170.000 Zigaretten gestohlen

Zwei Nächte - zwei Einbrüche

In der Nacht auf Freitag schlugen die Einbrecher erneut zu, diesmal in der Ausseerstraße in Liezen. Dort gelang es ihnen, eine Hochsicherheitstür aufzusperren. Das Werkzeug dafür stellt nur eine Firma in Deutschland her und darf nur von befugten Menschen verwendet werden. Wie die Täter zu diesem Werkzeug gelangten, weiß niemand. Sie dürften etwa zehn Minuten gebraucht haben, um das Schloss zu knacken. Das lässt den Schluss zu, dass ein Komplize Schmiere gestanden war, während seine Kumpel das gesamte Lager leer räumten. Sie erbeuteten 350 Stangen Zigaretten sowie Feuerzeuge und Bargeld.