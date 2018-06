Bullen winken sogar 30 Millionen Euro

In den Genuss des richtig dicken Millionenregens will natürlich auch Salzburg erstmals kommen. Zumal alleine der Einzug in die Gruppenphase fast ein Plus von 30 Millionen Euro garantiert. Wie setzt sich diese Summe zusammen? Die Startprämie wurde von 12,7 auf 15,25 Millionen angehoben. Bares wirft auch die neue Koeffizientenrangliste ab: Auf Basis der Leistungen der letzten zehn Jahre nehmen die Vereine einen Platz zwischen 1 und 32 ein. Rang 32 bringt 1,1 Millionen. Platz 31 das Doppelte, für den 30. gibt’s schon 3,3 Millionen. Belegen die Bullen in diesem Ranking etwa Rang 25, werden 8,8 Millionen überwiesen. Tatsächlich rangieren die Europacup-Helden derzeit auf Rang 42. Doch nicht jeder besser platzierte Klub - etwa Arsenal, Marseille, Milan - ist für die Liga der Stars qualifiziert.