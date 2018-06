Moped-Lenkerin bei Unfall schwer verletzt

Eine 31 Jahre alte Teilnehmerin des „Ötztaler Mopedmarathon“ ist Samstagfrüh bei einem Zusammenstoß mit dem Auto einer Medienvertreterin des Events in Längenfeld verletzt worden. Die Deutsche setzte trotz Überholverbot und Sperrlinie zum Überholen an, übersah dabei aber, dass der Pkw der 30-jährigen Veranstaltungsmitarbeiterin nach links in eine Parkbucht einbog.