Hiobsbotschaft für Rapid: Schock um Schobesberger

„Wahnsinn“, spricht aus Rapids Sportchef Fredy Bickel der Frust. Wenige Stunden zuvor wollte Trainer Djuricin die Sorgen noch herunterspielen: „Er hat beim Aktivieren was gespürt, daher das Training sofort abgebrochen.“ Gemeint ist Philipp Schobesberger. Wegen Schmerzen in der Hüfte hatte der 24-Jährige schon den Trainingsstart ausgelassen, am Freitag gab er nach wenigen Minuten w.o. Ohne akuten Anlass, keine frische Verletzung.