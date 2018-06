Überstunden: Warum wir jetzt mehr arbeiten müssen

Experte glaubt an Trendumkehr bei Mehrarbeit

Zehn Jahre später sind die Auftragsbücher wieder prall gefüllt - aber dennoch sanken die Überstunden zuletzt. „Ich glaube nicht, dass sich dieser Trend heuer fortsetzt“, erwartet Hofer wieder einen Anstieg. Viel Mehrarbeit, so der Experte, würde in der Industrie geleistet - und der fehlt es an qualifizierten Mitarbeitern. „Wenn weniger Menschen mehr arbeiten müssen, ist das ein Zeichen für den Fachkräftemangel - für die Arbeitgeber ist Mehrarbeit eine teure Lösung.“