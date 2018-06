Indien: Ratte fraß 15.000 Rupien in Bankomat

Eine Ratte hat sich in Indien eine Mahlzeit im Wert von mehr als 15.000 Rupien (ca. 189 Euro) gegönnt - in Form von Geldscheinen in einem Bankautomat. Weil dieser kein Geld mehr ausspuckte, schauten Mitarbeiter der Bank hinein und entdeckten eine tote Ratte, umgeben von zerfetzten Scheinen, wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte.