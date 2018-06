Weiz stärkt die Innenstadt: H&M ist im Anflug

Einkaufs- und Fachmarktzentren auf der grünen Wiese setzen dem Handel in der Innenstadt schwer zu, diese Erfahrung machen seit Jahren zahlreiche steirische Bezirksstädte. Weiz schwimmt gegen den Strom und präsentierte am Donnerstag große Pläne für das Zentrum. So kommt u. a. eine H&M-Filiale.