„Krankenhaus Freistadt steht nicht zur Diskussion“

Kein konkretes Bauprojekt geplant

„Wir haben aktuell keinen Bedarf an dem Grundstück, weil es keine Bauprojekte am LKH gibt. Außerdem sind wir mit der LIG übereingekommen, dass sie keine Flächen verkaufen wird, die für allfällige Entwicklungen benötigt werden“, heißt es von der Gespag. Rainer Widmann reichen bloße Worte nicht: „Ich will, dass das alles schriftlich abgesichert wird.“ Der Gemeinderat hat dazu am Montag eine Resolution gefasst.