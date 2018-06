Kurz‘ Kanzlerfest: Auferstehung einer Tradition

Bei tropischen Temperaturen und nach eiliger Hin- und Herfahrerei von Terminen in Linz kam selbst der sonst gegen scheinbar alles immun wirkende Kanzler ein bisserl ins Schwitzen. „Ich freue mich sehr, den heutigen Abend mit unseren Freunden zu verbringen“, sagte er in die Runde der Versammelten. „Was an Sebastian Kurz bemerkenswert ist, er ist ein Hockenbleiber. Sprich, auch zu später Stunde ist er noch dabei“, so Kommunikator Wolfgang Rosam. Woher er die Kondition nimmt? Weiß auch der PR-Guru nicht.