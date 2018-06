Kate und Meghan: Beste Feindinnen

Herzogin Kate wusste da bereits, dass ihre bisher unumstrittene Poleposition am britischen Hof nun ernsthaft in Gefahr ist. In der Tat. Meghan eroberte in Windeseile nicht nur das Herz von Harry, sondern auch das seiner Oma, der sonst so unerbittlich strengen Queen Elizabeth II, die keinen Fauxpas duldet.