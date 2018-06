Zwei Motorradfahrer starben nach schweren Unfällen

In der Steiermark sind zwei Motorradfahrer tödlich verunglückt. Dienstnachmittag kollidierte in Thörl ein 58-Jähriger in einer Linkskurve mit einem entgegenkommenden Pkw und erlag seinen Verletzungen. Und im UKH Graz starb ein 42-Jähriger, der vor knapp einer Woche in Pölstal gestürzt war.