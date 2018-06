Diese Frage sei jedenfalls die „dringendste“, denn beim Thema Einwanderung gehe es um nichts weniger als die „Zukunft Europas“, betonte der Parlamentspräsident. „Wir müssen noch viel Arbeit in Afrika leisten“, so Tajani. So müsse zum Beispiel besonders in Libyen schnellstmöglich Stabilität hergestellt werden, und in Niger gelte es, ein „kriminelles Netzwerk“ an Schleppern zu zerschlagen.