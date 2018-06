Arcade Fire: Buntes Glitzern in der Indie-Disco

Mit einer 360-Grad-Bühne, die einem Boxring nachempfunden und in der Hallenmitte platziert ist, tourten die kanadischen Indie-Helden Arcade Fire im Frühling durch Europa. Nach einer kurzen Verschnaufpause ist die Kultband unter dem Banner „Everything Now Tour“ für weitere Gigs etwas schaumgebremster unterwegs. Auch wenn das Intro selbstbewusst pompös ausfällt. Mit 2100 Pfund Lebendgewicht, zahlreichen Grammy-Auszeichnungen und einer verpassten Oscar-Chance kündigt eine deutschsprachige Stimme aus dem Off die Band an und lässt mit Zusätzen wie „Könige des Pop“ oder „Fürsten des Indie“ keine Zweifel ob deren Stellung aufkommen. Wie Boxer schreiten Win Butler und Co. an den ersten Zuschauerreihen vorbei Richtung Bühne, klatschen mit Fans ab, motivieren sich und erheben ihre Instrumente, um unter einer wuchtigen Klanggewalt „Everything Now“ anzutönen. Jenen Song, der mit seiner ABBA-Melodie und dem tanzbaren Rhythmus letztes Jahr den Weg in die Masse geebnet hat.