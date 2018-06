Protestaktion legte ein Grazer Gefängnis lahm

Fast alle Betriebe geschlossen, der Besuchsbereich unterbesetzt, Teile des Nachtdienstes mussten länger bleiben: Am Montag spitzte sich die personelle Misere in der Justizanstalt Graz-Jakomini zu. Gleich 43 Justizwachebeamte waren im Krankenstand. Auch ein Zeichen des Protests, dass es so nicht weitergehen kann.