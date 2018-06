Katastrophengebiet: Das Bundesheer ist da!

Soldaten halfen bereits 2005

In der Zwischenzeit wird in dem auf 836 Metern Seehöhe gelegenen „Stoakogler“-Dorf gesägt, geschaufelt und mit Baggern Ordnung gemacht. Das Bundesheer ist da! Es half auch nach dem Jahrhundert-Unwetter im August 2005, als Muren an die 20 Häuser zerstörten und zwei Frauen starben.