Blauer Extremismus-Vorwurf gegen Kommunisten

Extremer Extremistenvorwurf

Zudem werde Josip Broz Tito gehuldigt, der es mit den Menschenrechten, so Sippel, nicht so genau genommen habe. Und Sippel legt noch ordentlich, um nicht zu sagen extrem, nach: „In Zeiten, in denen die Bundesregierung rigoros gegen Extremismus vorgeht, durch Moscheenschließungen und Imam-Ausweisungen, macht die KP den Extremismus in unserer Stadt wieder salonfähig.“