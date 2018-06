Noch schnell Tickets fürs Sommerfestival sichern!

Bald geht es los! „Die Hochzeit des Figaro“ steht auf dem Programm des Sommerfestivals in Kittsee, das die „Krone“ als offizielle Zeitung gemeinsam mit Intendant Christian Buchmann präsentieren darf. Von 5. bis 21. Juli wird der Mozart-Klassiker gezeigt - aber in einer Version, die Sie garantiert noch nie gesehen haben. Denn der beliebte Autor, Darsteller und Kabarettist Flo Stanek hat die Rezitative in humorvolle und aktuelle Dialoge umgearbeiten, wodurch das Sommerfestival nun mit einer eigenen und topaktuellen Fassung der Oper aufwarten kann. Die musikalische Leitung übernimmt auch heuer wieder der Stardirigent Joji Hattori. Es singt u. a. Natalie Peña-Comas (in der Rolle der Contessa).