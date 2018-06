Politiker als Betrugsopfer

Das stinkt zum Himmel! Teure Parfums soll der SP-Mandatar im Internet bestellt haben. Als öffentliche Person sind seine Daten leicht einsehbar: Beim Shop deponierten die Täter so die echte Adresse und Telefonnummer des Politikers, legten dann aber ein gefälschtes E-Mail-Konto für die Bestellbestätigung an. Der Politiker selbst erfuhr erst davon, als sich ein Inkassobüro bei ihm meldete - denn die edlen Düfte hatten die Betrüger freilich nicht bezahlt. Der Abgeordnete zeigte den Fall sofort bei der Polizei an.