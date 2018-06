Glaubensgemeinschaft: „Demütigung für Muslime“

Baghajati: Kinder praktizieren meist andere Formen wie „Süßigkeitenfasten“

Zur Fastenpraxis im Ramadan meinte Baghajati, dass Kinder ohnehin vom Fastengebot ausgenommen seien. „Sie sind körperlich im Wachstum und noch nicht religionsmündig. Freilich erleben sie die besondere Stimmung des Ramadan intensiv mit. Es gibt auch viele Kinder, die in verschiedenen Formen Anteil am Fastenmonat nehmen. Das heißt nicht, dass sie wie Erwachsene mitfasten. Aber sie probieren mitunter einen halben Tag zu fasten, machen ein ‘Süßigkeitenfasten tagsüber‘ oder enthalten sich bewusst schlechter Rede. In Einzelfällen mag es auch dazu kommen, dass ein Kind, meist an der Grenze zur Pubertät, schon den ganzen Tag fasten möchte. Es ist Sache der Erziehungsberechtigten dies verantwortungsvoll zu begleiten.“ Über den Religionsunterricht werde zudem ein vernünftiger Umgang mit der Fastenpraxis vermittelt, so die Frauenbeauftragte.