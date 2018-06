Schildkröten-Teich auf dem Kärntner Kreuzbergl

„Ich töte keine gesunden Schildkröten!“

Bisherige Angebote von Teichbesitzern scheiterten entweder an der Entfernung – die Exoten brauchen Futter – oder an der EU-Verordnung, dass ein Zoo die Tiere nicht an Private abgeben darf. Sollte es nicht bald ein passendes Schildkröten-Projekt geben, plant Happ, mittlerweile recht erzürnt, eine Reise nach Brüssel: „Ich bringe die Tiere zur EU, wo man ja auch beschlossen hat, dass sie eigentlich zu töten wären. Als ob ich gesunde, schöne Schildkröten töten könnte!“