650-Kilo-Wappenadler „fliegt“ zur Restaurierung

Die Demontagearbeiten im Parlamentsgebäude laufen auf vollen Touren, nun musste auch der Wappenadler aus dem Nationalratssitzungssaal weichen. Der 650 Kilogramm schwere Vogel wird in einem Lager in Traiskirchen zwischengelagert und dort restauratorisch begutachtet und gereinigt. Als Nächstes widmen sich die Arbeiter den Attika-Figuren am Dach.