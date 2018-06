Foxx soll Frau Penis ins Gesicht geschlagen haben

Wie die Frau weiter angibt, sei sie am Tag nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gegangen, um sich wegen einer schweren Panikattacke behandeln zu lassen. Dass sie sich erst jetzt dazu entschlossen habe, den Angriff zur Anzeige zu bringen, liege an der #MeToo-Bewegung, rechtfertigt sich die Frau. Diese habe sie dazu inspiriert, nicht länger über jene Nacht zu schweigen.