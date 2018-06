Retro-Klänge aus der Steiermark

Son of the Velvet Rat

Bis weit in die US-Musikszene reicht auch das Wirkungsfeld von Georg Altziebler alias Son of the Velvet Rat. Die Musik des Grazer Singer/Songwriters klingt nicht nur, als wäre sie in der Wüste des Wilden Westens entstanden, er hat dort tatsächlich seinen künstlerischen Zweitwohnsitz. Begeisterte Zuhörer findet der Mann mit der leicht gepressten Stimme hier wie dort - vor allem auch ob seiner intensiven Live-Auftritte.