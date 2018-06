Ein unheilvolles Vermächtnis: „Hereditary“

Wie sich dieser Streifen rund um ein unheilvolles Vermächtnis zu einem hypnotischen Horrorthriller auswächst, indem er uns von Anbeginn an ein Gefühl der Beunruhigung einimpft, um sodann die Grahams - so auch Annies Kiffer-Sohn und die geistig zurückgebliebene Tochter - als Schachfiguren in einem teuflischen Plan zu platzieren, ist Grusel de luxe, der einen eiskalt erwischt.