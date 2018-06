Sandplatz-König Nadal denkt nicht ans Aufhören

Tennis ist für den Sandplatz-König auch nach so vielen kräftezehrenden Profijahren keine Last. „Nein, ich schätze einfach die Dinge, die passieren, am Ende geht es mir gut“, gab Nadal zu Protokoll. „Ich bin glücklich und voller Vorfreude weiterzumachen.“ Er sei „dankbar dafür, dass ich zu diesem Zeitpunkt (der Karriere, Anm.) dort bin, wo ich bin“.